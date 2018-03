Jak naprawić ekspres bez wychodzenia z domu?

Saeco Talea Ring Plus - cieknie woda,

Saeco Odea Giro plus - buczy młynek,

Jura - problemy po gwarancji,

Saeco Primea Rng - nie nalewa kawy,

Saeco Exprelia - kawę spala,

Zelmer Supremo - cieknie,

Krups EA81 - za słaba kawa.

To tylko niektóre przykłady awarii popularnych ekspresów. Morał pozostaje jeden. Mamy problem, który trzeba jakoś rozwiązać. Tylko jak? Znaleźć serwis, zapakować sprzęt, zawieźć go, coś cieknie, ekspres ciężki. Kiedy? Kawy nie zdążyłeś wypić, a i tak zaraz się spóźnisz do pracy, szkoły czy innych ważnych zajęć.

Jest na to rada. Tak jak zgłaszasz się do lekarza, zgłoś swój ekspres do naprawy. Bez wychodzenia z domu. Wystarczy telefon lub laptop. Zadzwoń do Kliniki Ekspresów pod nr. 600 679 960 lub 25 740 99 99 albo wejdź na www.klinikaekspresow.pl i wypełnij formularz. Jesteśmy fachowcami pełnymi empatii i w pełni rozumiemy, że na awarię tego sprzętu trzeba reagować szybko. Podczas odbioru Twojego ekspresu możemy pozostawić Ci ekspres zastępczy, nie rezygnuj ze swojej ulubionej kawy.

Klinika Ekspresów działa kompleksowo. Do Ciebie należy tylko zgłosić nam usterkę. Resztą już my się zajmiemy. Wyślemy do Ciebie kuriera, który zabierze popsuty ekspres i dostarczy go w bezpiecznym opakowaniu transportowym do naszego serwisu zupełnie za darmo.

Mało tego. Kurier zapakuje Twoje urządzenie do specjalnego, mocnego, plastikowego opakowania, wyłożonego pianą absorpcyjną, zaopatrzonego w specjalne pasy. Wszystko po to, aby podczas transportu uniknąć jakiejkolwiek usterki. Ponadto każda przesyłka jest ubezpieczona.

W Klinice Ekspresów pracuje cały sztab specjalistów, którzy szybko zdiagnozują, co dolega twojemu urządzeniu. Następnie ktoś z personelu zadzwoni do Ciebie, aby ustalić termin oraz cenę naprawy.

Nie pasuje Ci cena? Koszt naprawy jest wyższa niż wartość urządzenia? Takie sytuacje się zdarzają.

W wypadku kiedy uważasz, że cena jest nie odpowiednia, odeślemy Twój ekspres z powrotem, a Ty nie poniesiesz za to żadnych dodatkowych kosztów (jedynie opłatę za diagnostykę ekspresu). Jeśli natomiast koszt przewyższa wartość ekspresu, możesz go nam odsprzedać i kupić nowy w naszym sklepie swiatekspresow.pl

Masz chwilę wolnego? Zanim naprawimy Twój sprzęt, zapoznaj się z ofertą na stronie www.swiatekspresow.pl, gdzie możesz zamówić swoją ulubioną kawę, podgrzewacz do filiżanek, chłodziarkę do mleka czy inne akcesoria. Oszczędzisz tym samym na transporcie, bo dostarczymy wszystkie zamówione produkty wraz z naprawionym ekspresem.

Expresowa naprawa ekspresów.

Naprawa zazwyczaj trwa kilka dni. Zawsze staramy się, aby czas oczekiwania na sprzęt był możliwie jak najkrótszy, po to, abyś mógł znowu cieszyć się aromatycznym napojem podawanym w Twojej ulubionej postaci. Pomagają nam w tym nasi partnerzy, tacy jak:

-Jura

-Nivona

-Saeco

-Melitta

-Promac

-DeLonghi

-Bosch

-Simens

-Gaggia

-Krups

-Faema

-laCimbali

-Expobar

Klinika ekspresów daje sześciomiesięczną gwarancję na każdą naprawę.

Twój ekspres po wizycie w naszej klinice, będzie jeszcze przez długi czas parzył dla Ciebie ulubioną kawę.